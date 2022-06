Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'autore de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, ha confermato lo sviluppo della discussa serie TV sequel incentrata su Jon Snow che esplora la sua vita oltre la Barriera dopo la distruzione del Trono di Spade.

Martin ha collaborato con HBO per sviluppare molti altri nuovi titoli ambientati nel mondo fantastico di Westeros, incluso l'attesissimo House of the Dragon - che arriverà su NOW il 22 agosto. Sebbene la maggior parte degli spettacoli annunciati siano prequel della serie madre, questo nuovo spettacolo è l'unico concetto che allude direttamente a potenziali personaggi di ritorno, poiché sarà ambientato dopo la fine di Game of Thrones.

Al momento si conoscono ancora pochi dettagli sulla trama, anche se si presume che riprenderà da quando Jon è stato esiliato da Westeros.

Da quando è stato annunciato il progetto sono intervenute alcune star dello show di punta di HBO, e proprio in queste ore è intervenuto anche George R.R. Martin condividendo una risposta dettagliata sul suo sito web: Martin conferma ufficialmente che la serie - che attualmente ha il titolo provvisorio Snow - è in fase di sviluppo, e che lui stesso è coinvolto nel processo creativo, anche se non può condividere troppi dettagli senza il permesso della HBO. Attualmente, Snow è in fase di sceneggiatura. Martin conferma inoltre che Harington ha dato vita al concept e che il suo team è una parte attiva del processo di sviluppo.

L'autore chiarisce che mentre ci sono persone che lavorano allo show, non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale:

"È stato Kit Harrington a portarci l'idea. Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/showrunner, dal momento che non è stata ancora autorizzata la produzione...ma Kit ha portato anche loro, la sua stessa squadra, e sono fantastici. Sono stati scritti e approvati gli schemi, sono stati scritti dei copioni, sono stati dati degli appunti, sono state scritte la seconda e la terza bozza. Finora, questo è tutto".

Fonte: Screen Rant