Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La scorsa settimana i fan di Game of Thrones sono rimasti piacevolmente (o spiacevolmente, a seconda dei casi) sorpresi dalla notizia della lavorazione di una nuova serie TV spin-off con protagonista il personaggio più popolare del franchise, Jon Snow, interpretato da Kit Harrington.

A tal proposito è di recente intervenuta anche l'ex co-protagonista della serie originale Emilia Clarke, che durante un'intervista ha rivelato di essere a conoscenza di questo spettacolo e crede che Kit Harrington sia quello da ringraziare per la sua creazione:

“Me ne ha parlato. So che esiste. Sta succedendo. È stato creato da Kit da quanto ho capito, quindi è dentro al progetto dal primo giorno. Quindi quello che guarderete, si spera, se si farà, è certificato da Kit Harington".

Questa potrebbe essere una sorpresa per i fan, dato che in precedenza Harrington era fermamente convinto che non avrebbe mai più interpretato il ruolo di Jon Snow. Naturalmente, le cose cambiano, e mentre i fan meditano sulla fine della serie, molti vogliono rivedere il loro guardiano notturno preferito.

Non ci sono ancora molti dettagli sullo spettacolo in lavorazione, e probabilmente la produzione è ancora lontana.

Ovviamente, prima di rivedere Jon Snow, i fan di Game of Thrones potranno scoprire il nuovo prequel House of the Dragon, che arriverà su NOW il 22 agosto.

Fonte: We Got This Covered