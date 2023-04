Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

Intervista col Vampiro sta attraversando un'importante cambiamento prima della sua seconda stagione: Bailey Bass non tornerà nei panni di Claudia; il ruolo sarà ora interpretato da Delainey Hayles, già apparsa in Too Close e Holby City. La notizia arriva mentre la prossima settimana, a Praga e poi a Parigi e New Orleans, inizierà la produzione dei nuovi episodi.

"A causa di una serie di circostanze impreviste non sono in grado di tornare a Intervista col Vampiro per la seconda stagione", ha dichiarato Bass. "Interpretare Claudia è stato un sogno, è stato incredibile. Auguro a Delainey buona fortuna. Non vedo l'ora di guardarla. Apprezzo molto AMC, i produttori, Jacob, Sam, la troupe e, di ovviamente, i meravigliosi fan".

"Bailey Bass è un'attrice di talento che ha svolto un lavoro straordinario dando vita al personaggio di Claudia", ha affermato un portavoce di AMC. "Per una serie di motivi, Delainey Hayles apparirà come Claudia nella seconda stagione. Siamo grati per l'indimenticabile interpretazione di Bailey nella prima stagione e le auguriamo solo il meglio".

Fonte: Comic Book