Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo essersi accomiatati dalle sovrannaturali vicende della Dottoressa Rowan Fielding, con la recente trasmissione dell’episodio finale della prima stagione de Mayfair Witches, i fan dei progetti legati ai romanzi di Anne Rice sono ora liberi di concentrare altrove le loro attenzioni.

Si torna quindi a parlare di Intervista col Vampiro, il cui primo arco narrativo è già stato trasmesso lo scorso anno, ma per i Signori della Notte Lestat (Sam Reid) e Louis (Jacob Anderson de Il Trono di Spade) un nuovo capitolo è pronto per essere narrato.

Come annunciato da tempo la serie TV è stata infatti rinnovata per un secondo ciclo di episodi, e finalmente è stato svelato il periodo in cui inizierà l’effettiva produzione.

Stando infatti a quanto comunicato dal produttore esecutivo Mark Johnson, i lavori partiranno ufficialmente ad aprile:

“Stiamo avviando il tutto ora. Inizieremo le riprese ad aprile e la maggior parte si svolgeranno a Parigi. Stavo quasi pensando di dover dire addio a New Orleans, ma grazie al cielo Esta Spalding e Michelle Ashford mi riporteranno lì con Mayfair Witches”.

Non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti per conoscere qualche dettaglio in più su quel che riserverà il futuro per la coppia di vampiri.

Fonte: Comic Book