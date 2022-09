Intervista col Vampiro: Nuove Foto dell'attesa Serie TV di AMC

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il nuovo adattamento di Intervista col Vampiro è pronto per debuttare tra meno di due settimane, e nel frattempo AMC stuzzica i fan con nuove foto della serie TV. Queste ultime offrono uno sguardo non solo a Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) e Lestat de Lioncourt (Sam Reid), ma anche al mondo in cui vivono all'inizio della storia: la New Orleans del 20° secolo. Vediamo anche la giovane vampira Claudia (Bailey Bass) e il giornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian).

Intervista col Vampiro è l'ultimo adattamento dell'omonimo romanzo di Anne Rice. Il primo è stato infatti il famoso film del 1994 con Tom Cruise e Brad Pitt. Il romanzo è il primo della saga delle Cronache dei Vampiri, di cui AMC ha acquistato i diritti nel 2020 e secondo lo showrunner della serie Rolin Jones l'emittente prevede di portarli tutti in vita sul piccolo schermo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Intervista col Vampiro debutterà il prossimo 2 ottobre su AMC e AMC+.

Non si hanno ancora notizie ufficiali in merito al debutto in Italia.

Fonte: Comic Book