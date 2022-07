Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mentre si attende l’uscita del trailer completo di Intervista col Vampiro al Comic-Con di San Diego, i fan nel frattempo sono venuti a conoscenza della data di debutto del racconto horror gotico di Anne Rice su AMC e AMC+.

È stata pubblicata una nuova key art che ha rivelato la data della messa in onda della serie. La key art è stata esposta su un edificio al San Diego Comic-Con e raffigura tre vampiri al centro - Clausia, Louis e Lestat - in cima a delle cripte di un cimitero di New Orleans.

Intervista col Vampiro vede come protagonisti Jacob Anderson (Il Trono di Spade) nel ruolo di Louis, Sam Reid in quello di Lestat e Bailey Bass in quello di Claudia. L’adattamento di AMC dell’omonimo romanzo del 1976 di Anne Rice - morta a dicembre dello scorso anno - ha attraversato un percorso lungo e complicato prima di approdare sul piccolo schermo. Il libro è stato precedentemente adattato in un film con Brad Pitt e Tom Cruise nel 1994 e in seguito la AMC ha ripreso con lo sviluppo della serie Intervista col vampiro nel 2021.

Questo, tuttavia, non è l’unico romanzo di Rice a essere adattato dalla AMC. La rete televisiva sta lavorando allo sviluppo della trilogia de Le Streghe Mayfair e non è da escludere che questo possa essere solo l'inizio di una serie di adattamenti delle opere della Rice.

"Abbiamo altri progetti in fase di sviluppo", ha dichiarato Dan McDermott, presidente della AMC Networks e AMC Studios. "Al momento non sono ufficiali, ma abbiamo intenzione di realizzare cinque o sei serie di quell'universo nei prossimi cinque o sei anni. E ci sarà l'opportunità di estrarre personaggi da diversi show e di realizzare quelle che definiamo le nostre serie originali 'all-star', prendendo personaggi di supporto e forse un protagonista da uno o due show e realizzando serie originali che si baseranno sull'universo di Anne Rice".

Intervista col Vampiro debutterà il prossimo 2 ottobre su AMC e su AMC+.

