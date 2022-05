Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo i recenti ingressi nel cast, la serie basata sul ciclo di romanzi de Le Streghe di Mayfair della scrittrice Anne Rice si prepara ad accogliere un nuovo membro fra le sue fila: è stato infatti annunciato che Jack Huston apparirà nel progetto targato AMC.

L’attore, visto recentemente nella pellicola di Ridley Scott House of Gucci e conosciuto al pubblico televisivo per aver prestato il volto a Richard Harrow in Boardwalk Empire, vestirà i panni di Lasher, una potente entità mutaforma che è stata legata alle streghe Mayfair per centinaia di anni.

Lo show seguirà le vicende di Rowan, una brillante e intuitiva dottoressa specializzata in neurochirurgia, che scoprirà di discendere da una stirpe di streghe, trovandosi da un lato a dover gestire i suoi nuovi poteri e dall’altro ad affrontare una presenza sinistra che da generazioni minaccia la sua famiglia.

Il progetto, composto da 8 episodi, sarà scritto e prodotto da Esta Spalding e Michelle Ashford, che hanno già collaborato insieme in qualità di sceneggiatrici per Master of Sex, e dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno corrente.

