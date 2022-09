Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mancano solo poche settimane al debutto di Intervista col Vampiro, e AMC prepara i suoi spettatori presentando loro la giovane vampira Claudia con una nuova featurette. Nel video la star della serie TV Bailey Bass spiega quindi che mentre Claudia viene accolta da Louis e Lestat mentre è ancora una bambina - una quattordicenne in questo adattamento dell'iconico romanzo di Anne Rice - col passare del tempo avrà a che fare con le emozioni di una diciannovenne, poi trentenne, poi quarantenne, mantenendo comunque l'aspetto di una adolescente.

30 seconds ain't long, but it's long enough to get to know Claudia. #InterviewWithTheVampire pic.twitter.com/RpDuak433y — Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) September 11, 2022

In una recente intervista Bass ha raccontato la sua esperienza nei panni di Claudia, notando che il personaggio è estremamente complesso, ma anche molto divertente da interpretare:

"Direi che è estremamente complessa, ma questo lo rende divertente. Volevo una sfida, volevo essere in grado di giocare con le molte, molte emozioni che prova perché è bloccata in questo corpo di una quattordicenne. Quindi, essere in grado di leggere questo incredibile copione e tuffarsi in tutte le situazioni che deve affrontare è stato davvero divertente".

Il cast di Intervista al vampiro vede Jacob Anderson nei panni di Louis de Pointe du Lac, Sam Reid come Lestat de Lioncourt, Bailey Bass nel ruolo di Claudia, Eric Bogosian come Daniel Molloy, Assad Zaman nelle vesti di Rashid, Kalyne Coleman come Grace e Maura Grace Athari nel ruolo di Antoinette.

Intervista col Vampiro - di cui è stato rilasciato un breve teaser -debutterà il 2 ottobre su AMC e AMC+.

Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla data di debutto in Italia.

Fonte: Comic Book