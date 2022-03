Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La serie TV Intervista col Vampiro di AMC ha ottenuto un grande attore per un ruolo chiave. Si tratta dell'acclamato drammaturgo Eric Bogosian, che interpreterà Daniel Molloy, il giornalista investigativo che conduce appunto l'intervista. Bogosian si unisce a un cast che include Jacob Anderson nel ruolo di Louis; Sam Reid, che sarà Lestat e Bailey Bass come la bambina vampiro, Claudia.

Ecco le parole del produttore esecutivo e showrunner Rolin Jones riguardo l'ingresso di Bogosian nel cast:

"Nel 1988, ho chiesto soldi a mia madre tre volte per vedere Talk Radio al cinema. Eric Bogosian fa parte di quella mezza dozzina di artisti che mi hanno fatto desiderare di fare questo lavoro. Non riesco a pensare a nessun attore/scrittore migliore in vita per interpretare questo ruolo. Sono eccitatissimo per il suo casting".

L'adattamento dello show di AMC è in lavorazione da anni, arrivando per la prima volta sulla scena nel 2016, quando l'autrice ha riguadagnato i diritti del suo romanzo. A quel punto sono iniziate più versioni e tentativi di adattamento, ma quello di AMC è stato l'unico degno di nota. Sfortunatamente Anne Rice è venuta a mancare lo scorso dicembre prima che la serie potesse essere presentata in anteprima. Quando hanno acquisito i diritti, la AMC non si è accontentata solo delle Cronache dei Vampiri, infatti ha anche messo le mani sul Ciclo delle streghe Mayfair.

Intervista col Vampiro sarà presentato in anteprima entro la fine del 2022 su AMC e AMC+.

Fonte: Comic Book