Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 27 giugno 2021

Uscito nei cinema nel 1994, adattamento del best-seller di Anne Rice, il film Intervista col Vampiro, rientra in quel genere cult dove nasce un'esplorazione ai confini dei generi, dove le convinzioni hollywoodiane dell'horror vengono piegate ad una riflessione su esseri che sono diversi da ciò che appaiono. Il regista Neil Jordan porta sullo schermo un cinema mutante, la cui costante stilistica è la metamorfosi.

Molto apprezzato dal pubblico anche per la presenza dei protagonisti Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas su tutti, il film porta lo spettatore all'interno del mondo vampiresco spostandosi su piani temporali diversi tra l'America e la Francia.

La rete americana AMC ha recentemente ordinato una serie TV, in otto parti, basata proprio sul romanzo della scrittrice di New Orleans Anne Rice. Questa disposizione avviene dopo che AMC Networks ha acquisito i diritti su diciotto libri di Rice nel maggio 2020.

Rolin Jones, che ha co-creato e lavorato come showrunner per la prima stagione di Perry Mason della HBO, sarà il creatore, showrunner e scrittore della serie TV. Lo scrittore ha firmato un accordo generale con AMC poco prima che si ottenessero i diritti per il franchise Vampire Chronicles e Mayfair Witches. Mentre il veterano di AMC Mark Johnson, che ha lavorato a Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino, Halt and Catch Fire e Rectify, sarà il produttore esecutivo insieme a Jones.

AMC prevede di costruire un universo sempre più amplio come parte dell'accordo con Anne Rice. Il casting per la serie TV non è ancora iniziato. Interview With the Vampire sarà rilasciata negli USA nel 2022 su AMC+.

Fonte: The Hollywood Reporter