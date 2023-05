Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

I fan di Euphoria stanno aspettando la terza stagione da oltre un anno. La produzione dovrebbe iniziare a giugno, ma lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso potrebbe ritardare questi piani.

Durante un'intervista Jeremy O. Harris - produttore della serie TV - ha invitato il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav a trovare un accordo in modo che lo sciopero possa finire e la produzione possa andare avanti:

"Voglio solo dire a David di venirci incontro, si può trovare una via di uscita. Questo è quello che dirò per la nuova stagione di Euphoria. David vieni al tavolo e facciamo un patto".

Harris ha continuando elogiando l’attrice protagonista Zendaya, la quale debutterà alla regia proprio nella prossima stagione:

"Non si può parlare di Euphoria senza parlare dell’importanza che riveste Zendaya. Lei e Sam ripercorrono sempre ogni scena della sceneggiatura. Fa domande non solo come attrice protagonista ma anche come produttrice. Quello che imparo ogni volta che vado su quel set è che devo sempre impegnarmi al massimo nel mio lavoro".

L’autore e sceneggiatore statunitense ha inoltre parlato delle co-protagoniste, Sydney Sweeney e Maude Apatow:

"Sydney è una persona giovane e speciale. Lo stesso Maude. Il modo in cui queste giovani donne si presentano e il loro modo di lavorare duramente mi insegna come lavorare meglio. È così stimolante".

Dal suo debutto nel giugno 2019 Euphoria ha ottenuto 25 nomination agli Emmy vincendo 9 premi. Zendaya ha vinto due volte come miglior attrice protagonista, con Colman Domingo che ha vinto come miglior attore non protagonista.

Le prime due stagioni di Euphoria sono disponibili su NOW.

Fonte: Variety