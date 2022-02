Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Euphoria ha continuato ad accumulare sempre più pubblico, tanto che Twitter ha confermato che la serie drammatica di HBO ha prodotto la maggior parte dell'attività nel social, più di qualsiasi altro programma televisivo.

In vista del finale di stagione (che andrà in onda su NOW il 7 marzo), Twitter ha affermato che Euphoria è stato il programma televisivo più twittato del decennio finora negli Stati Uniti, con oltre 30 milioni di tweet relativi allo spettacolo durante la seconda stagione, in crescita del 51% rispetto alla stagione 1.

Il social ha anche rivelato che i personaggi più twittati di Euphoria sono Fezco (Angus Cloud), Rue Bennett (Zendaya) e Nate Jacobs (Jacob Elordi). Secondo Twitter, ci sono stati circa 270.000 tweet su #FexiHive, la coppia formata da Lexi e Fezco.

Euphoria è riuscita a coinvolgere anche molte star social del panorama musicale, nonché molti attori, tra cui Jack Harlow, Drake, Maren Morris, Halsey, Noah Beck, Chlöe Bailey, Ella Mai, Anitta, Chelsea Peretti, Kid Cudi, Lauren Jauregui, Victoria Monét, Aly & AJ e Justine Skye.

"Dai meme esilaranti, alle previsioni della trama e all'ispirazione della moda, Euphoria ha dominato Twitter", ha dichiarato Jenna Ross, responsabile delle partnership televisive di Twitter. "Lo spettacolo ha creato una forte comunità di fan devoti che non solo fanno il tifo per i loro personaggi preferiti, ma esprimono anche apertamente le loro frustrazioni e paure, soprattutto per quanto riguarda il destino dei personaggi".

Di seguito alcuni dei meme di Euphoria più twittati, secondo Twitter:

rihanna in 2015: pic.twitter.com/aptAAc9y9l — d**bie | BROKE WITH EXPENSIVE TASTE ERA (@doobiefad) January 31, 2022

Cassie in HS: Me in HS: pic.twitter.com/j5eMyUyRWp — TYLER IACONA (@tyleriacona) January 26, 2022

put her on euphoria and nate jacobs is done pic.twitter.com/Ya5Xk6W8Jh — maría (@CERSE1LANN1STER) January 27, 2022

Fonte: Variety