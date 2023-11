Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 02 novembre 2023

L’attesa per il ritorno di Euphoria potrebbe essere ancora lunga: le ultime indiscrezioni parlavano di una terza stagione in arrivo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ma oggi i piani sembrano essere cambiati.

Sembra infatti che le tempistiche si siano molto dilatate a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood che, al momento, non sono ancora tornati a lavorare sul set. Quindi i nuovi episodi potrebbero essere rilasciati non prima del 2025, a distanza di ben 3 anni dall'uscita dei precedenti. La notizia arriva direttamente dal capo della HBO Casey Bloys.

Un tempo alquanto lungo, che metterà a dura prova non solo la pazienza dei fan, ma anche l’età degli attori che fanno parte del cast, dove Zendaya, Jacob Elordi, Alexa Demie, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e gli altri interpretano dei ragazzi del liceo, quando nella realtà hanno tutti tra i 26 e i 32 anni. A tal proposito, la costumista Heidi Bevins - in una recente intervista – ha dichiarato:

“Personalmente vorrei assumere un ruolo creativo più ampio, avendo interesse per la regia. Nello show ci potrà essere un potenziale salto temporale, si parla di circa cinque anni nel futuro, non sono più al liceo”.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma la maggior parte degli interpreti tornerà nel nuovo capitolo, dove a mancare sarà Barbie Ferreira (Kat), mentre la tragica scomparsa di Angus Cloud costringerà la produzione a far uscire di scena Fezco. L'ideatore e showrunner Sam Levinson ha svelato che la nuova stagione sarà come un film noir:

"Gli occhi della protagonista saranno una lente che esplorerà cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto".

Euphoria non sarà l’unica serie TV a subire un forte ritardo di programmazione, infatti nella lista sono presenti anche The Last of Us, The White Lotus e il prequel de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms.

Fonte: Variety