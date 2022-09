Euphoria: la star Colman Domingo (Ali) ha Vinto un Emmy Award

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

In attesa di maggiori dettagli e aggiornamenti in merito all’annunciato terzo arco narrativo, è stato annunciato che Colman Domingo è stato recentemente premiato con un Emmy Award nella categoria Migliore Guest Actor in una Serie TV Drammatica per la sua interpretazione nel drama targato HBO, Euphoria.

L’attore, conosciuto al grande pubblico anche per il ruolo dell’astuto doppiogiochista Victor Strand in Fear The Walking Dead, nella serie con protagonista Zendaya veste i panni di Ali, lo sponsor dei narcotici anonimi che aiuta e sostiene la giovane e complicata Rue.

“Amo ciò che Ali rappresenta nel mondo” - ha così dichiarato l’interprete. - “Vedere una rappresentazione così positiva di un uomo afroamericano complesso, che ha le sue difficoltà e al tempo stesso è anche molto umano. È un tipo comune che cerca di compiere azioni straordinarie semplicemente con la gentilezza e la generosità, e con un grande senso dell’umorismo”.

In seguito ha anche accennato alla terza stagione, anticipando di aver avuto numerose conversazioni con il creatore Sam Levinson, al momento al lavoro per espandere e esplorare maggiormente le storyline dei vari personaggi.

Fonte: Comic Book