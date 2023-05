Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Gli appassionati di The Last of Us che attendono con ansia la seconda stagione potrebbero dover aspettare un po' più a lungo: secondo Francesca Orsi di HBO la serie TV puntava inizialmente a una finestra di rilascio nel 2025, ma questo prima dello sciopero della Writers Guild of America.

Con l'inizio dello sciopero, l'ipotetico rilascio già distante è ora incerto, con Orsi che suggerisce l'insorgere di "domande riguardanti la tempistica" riguardo a quando questo e altri spettacoli proseguiranno.

Parlando dei vari programmi della rete in relazione allo sciopero della WGA, Orsi ha indicato che attualmente tutto è "in sospeso", costringendo HBO a rivalutare quando tali spettacoli riusciranno a trasmettere le loro prossime stagioni:

"Al momento tutto è in standby, ma spero che possiamo raggiungere un accordo, prima o poi. In caso contrario, dovremo valutare quale sarà il destino del nostro palinsesto, quali saranno gli spettacoli che riusciremo a trasmettere nel 2025. Al momento, quei programmi che sto cercando di mettere in onda potrebbero non essere necessariamente pronti se questo sciopero dovesse protrarsi da sei a nove mesi. Quindi sì, questo è un grande punto di domanda, ma penso che ci occuperemo di questa questione una volta che ci arriveremo".

In questo alone di incertezza c'è anche The Last of Us: "Stavamo puntando a un'uscita di The Last Of Us 2 nel 2025, mentre pensavamo di rilasciare The White Lotus 3 nel 2024; ma le tempistiche dello sciopero sono decisamente preoccupanti".

Fonte: Comic Book