Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La tre volte candidata agli Emmy Gail O'Grady è pronta per un ruolo chiave ricorrente nel nuovo spettacolo di J.J. Abrams e LaToya Morgan, Duster, nel quale interpreterà Charlotte, moglie di Wade Ellis (Corbin Bernsen) e matrigna del personaggio di Josh Holloway.

L'attrice reciterà al fianco dei protagonisti Josh Holloway e Rachel Hilson e insieme a Corbin Bernsen, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez e Benjamin Charles Watson.

Secondo la sinossi, "Duster è ambientato nel 1972, e si concentra sulla prima agente nera dell'FBI (Hilson), che si dirige nel sud-ovest e recluta un esperto autista (Holloway) nell'audace tentativo di annientare una rete criminale".

O'Grady ha ricevuto tre nomination agli Emmy come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per il ruolo di Donna Abandando in NYPD Blue. Di recente è stata vista nel ruolo molto ricorrente di Crystal Richards in Criminal Minds ed è apparsa al fianco di Kevin Hart in un episodio di Husbands of Hollywood.

Fonte: Deadline