Corbin Bernsen, meglio conosciuto per i suoi ruoli in L.A. Law, Psych e nel franchise di Major League, si unirà al cast di Duster, la nuova serie TV di J.J. Abrams in arrivo su HBO Max.

Bernsen reciterà al fianco di Josh Holloway e Rachel Hilson nello spettacolo, ambientato negli anni '70. L'attore interpreterà Wade Ellis, il padre del personaggio di Holloway.

Nel cast anche Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez e Benjamin Charles Watson.

Secondo la sinossi, "Duster è ambientato nel 1972, e si concentra sulla prima agente nera dell'FBI (Hilson), che si dirige nel sud-ovest e recluta un esperto autista (Holloway) nell'audace tentativo di annientare una rete criminale".

Duster è in sviluppo da oltre tre anni, ma ha ottenuto il via libera ufficiale a febbraio, quando sono stati annunciati i primi membri del cast.

Abrams ha affermato che lui e LaToya Morgan (sceneggiatrice e produttrice esecutiva) sono "elettrizzati dall'opportunità di dare vita al mondo selvaggio, astuto e stravagante di Duster, specialmente con questo cast, troupe e rete eccezionali". Morgan ha invece dichiarato che "Duster è un insieme di tutte le mie cose preferite: una narrazione coinvolgente con personaggi profondi e tanto cuore. È un progetto da sogno e sono estremamente grata a tutte le persone di Warner Bros. e HBO Max per aver creduto in questo spettacolo. E non avrei potuto chiedere un partner migliore di J.J. per costruire questo mondo incredibile".