Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Marin Ireland sarà la protagonista al fianco di Brian Tyree Henry e Michael Mando nella serie drammatica poliziesca di Apple TV+ Sinking Spring.

L'attrice californiana, nota per il suo lavoro in Homeland e in The Umbrella Academy, interpreterà Kristy Lynne, una donna focosa e sboccata che vive trincerata in questa terra di traffici. Sopravvissuta a una pericolosa aggressione, Kristy rivendica la propria voce e la propria vita mentre è ossessionata dal desiderio di trovare i colpevoli.

Scritto dallo sceneggiatore di Top Gun: Maverick Peter Craig e diretto da Ridley Scott (Il gladiatore), lo show segue Ray e Manny (Brian Tyree Henry e Michael Mando), due amici e delinquenti di Philadelphia che si atteggiano ad agenti della DEA per rapinare un'abitazione in campagna. Ma quello che doveva essere un piccolo furto diventa una questione di vita o di morte. Infatti scopriranno il più grande traffico di narcotici segreto della costa orientale.

Lo spettacolo, composto da otto episodi, è basato sul libro Dope Thief scritto da Dennis Tafoya. I produttori esecutivi sono David W. Zucker, Jordan Sheehan e Clayton Krueger.

Sinking Spring sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Apple TV+.

Fonte: Deadline