Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Lo spettacolo che vedrà come protagonista e produttore Robert De Niro, Zero Day, è l'ultimo progetto la cui produzione è stata compromessa a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

La protesta della Writers Guild of America, ora al suo 38° giorno, e la prospettiva di uno sciopero dell'SAG-AFTRA, hanno fatto sì che il cast e la troupe della serie TV di Netflix venissero rimandati a casa. Data l'incertezza della situazione, non è stata ancora stabilita una data di ripresa della produzione - ma secondo alcune voci di corridoio, le macchine da presa potrebbero tornare operative a settembre.

Secondo Netflix, "Zero Day pone la domanda nella mente di tutti: come possiamo trovare la verità in un mondo in crisi, apparentemente lacerato da forze al di fuori del nostro controllo? E in un'era piena di teorie del complotto e sotterfugi, quante di quelle forze sono il prodotto delle nostre stesse azioni, o della nostra stessa immaginazione?".

La serie TV - costituita da 6 episodi e sviluppata dallo showrunner di Narcos Eric Newman e dal presidente di NBC News Noah Oppenheim - è stata annunciata come in lavorazione alla fine dell'anno scorso.

Fonte: Deadline