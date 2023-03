Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Robert De Niro ha ufficialmente ottenuto il suo primo ruolo televisivo: Netflix ha annunciato di aver dato il via libera a Zero Day, una nuova serie limitata interpretata e prodotta dall'attore. La serie TV - costituita da 6 episodi e sviluppata dallo showrunner di Narcos Eric Newman e dal presidente di NBC News Noah Oppenheim - è stata annunciata come in lavorazione alla fine dell'anno scorso.

Lesli Linka Glatter sarà produttrice esecutiva e regista di tutti e sei gli episodi.

Secondo Netflix, "Zero Day pone la domanda nella mente di tutti: come possiamo trovare la verità in un mondo in crisi, apparentemente lacerato da forze al di fuori del nostro controllo? E in un'era piena di teorie del complotto e sotterfugi, quante di quelle forze sono il prodotto delle nostre stesse azioni, o della nostra stessa immaginazione?".

"Sono da sempre un fan di Robert De Niro. Averlo come partner di produzione e star in questo spettacolo va oltre i miei sogni più sfrenati", ha dichiarato Newman in una nota. "E Lesli Linka Glatter ha diretto così tanti dei miei episodi televisivi preferiti; è stata la nostra chiara prima scelta per dirigere questo spettacolo. Sono grato a Netflix per la loro continua fiducia e supporto, ed entusiasta di essere in affari con lo straordinario team creativo di Noah, Lesli e Jonathan in questa serie così contemporanea (e terrificante). Vedere prendere vita questo thriller strappato dalla realtà, con protagonista il leggendario Robert De Niro, è più di quanto avremmo potuto sperare".

Fonte: Comic Book