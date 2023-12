Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 07 dicembre 2023

Disney+ ha svelato il suo calendario di uscita delle serie TV per il 2024, segnando un annuncio significativo per i fan che attendono con impazienza aggiornamenti sui loro programmi preferiti.

La line-up del 2024 è destinata a rafforzare il già solido catalogo della piattaforma di streaming, con un mix di progetti di ritorno e novità. Con una vasta gamma di generi, il programma promette un anno pieno di intrattenimento.

Tra i prodotti in arrivo ci sono diverse serie Marvel e Star Wars molto attese - come Echo, Agatha: Darkhold Diaries e The Acolyte. Oltre all'espansione di questi franchise, la piattaforma di streaming rilascerà anche una varietà di contenuti originali, tra cui drammi, commedie e spettacoli per famiglie. Questa strategia di diversificazione è in linea con la missione di Disney+ di offrire un’esperienza di intrattenimento completa per spettatori di tutte le età e interessi.

Serie TV Marvel

Echo

Nell'MCU l'introduzione di Maya Lopez, alias Echo, ha aggiunto un altro strato di complessità e sfumature alla narrativa più ampia. In Hawkeye abbiamo visto la sua trasformazione da antagonista determinata a vendicarsi per la morte di suo padre, ad avere una maggiore comprensione delle vere circostanze della sua morte e del ruolo di Wilson Fisk/Kingpin in essa.

Echo - di cui è stato condiviso il trailer ufficiale - sembra voler approfondire la storia di origine di Maya e la sua relazione con Kingpin, una figura che ha avuto un'enorme influenza sulla sua vita. Questo legame rappresenta una dinamica interessante e spesso esplorata nei fumetti, dove Echo è un personaggio che si muove tra essere un villain e un eroe, spesso lottando con conflitti interni e questioni di lealtà.

Echo uscirà su Disney+ il 10 gennaio 2024.

Agatha: Darkhold Diaries

Sono passati quasi tre anni dal debutto di WandaVision, serie TV che ha dato vita allo spin-off Agatha: Darkhold Diaries (precedentemente noto come Agatha: Coven of Chaos), che vedrà come protagonista Agatha Harkness (Kathryn Hahn).

La trama si focalizzerà sulla potente Agatha Harkness, che è quasi riuscita a sconfiggere Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) nel finale di stagione di WandaVision prima di essere intrappolata a Westview. Agatha e i suoi alleati intraprenderanno un viaggio lungo la Strada delle Streghe, dimensione mistica dell'esistenza che solo gli stregoni sono in grado di percorrere.

Agatha: Darkhold Diaries non ha ancora una data di uscita ufficiale.

X-Men '97

Revival della serie animata degli anni '90, il nuovo show - di cui non si conosce ancora la data di uscita ufficiale - riprenderà esattamente dopo la fine dell'originale, per coincidenza nel settembre 1997.

L'episodio finale di Insuperabili X-Men vedeva il professor Charles Xavier gravemente ferito da Henry Peter Gyrich. L'unica speranza di sopravvivenza di Xavier è accettare la proposta della Principessa Lilandra di lasciare la Terra e dirigersi verso l'impero Shi'ar. Gli X-Men allora si uniscono al loro rivale e migliore amico di Xavier, Magneto, per salutare il loro leader durante i suoi ultimi momenti sul pianeta.

La prima stagione di X-Men '97 sarà costituita da 10 episodi, ed è già stata rinnovata per un secondo capitolo.

Serie TV Star Wars

The Acolyte

Ambientato 100 anni prima gli eventi del film Star Wars: La Minaccia Fantasma, la serie TV è incentrata sulla grande macchinazione operata dai Sith per infiltrarsi tra le fila dei Jedi alla fine dell'era dell'Alta Repubblica, approfondendo l'ascesa del lato oscuro della Forza.

Protagonista della storia è una ex padawan (Amandla Stenberg) che si riunisce al suo maestro Jedi (Lee Jung-jae) per indagare su alcuni crimini.

Nel cast sono presenti anche Carrie-Anne Moss, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith e Rebecca Henderson.

The Acolyte non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Skeleton Crew

Skeleton Crew - di cui è stato rilasciato un breve teaser - è stata definita come una riproposizione de I Goonies nello spazio. Durante un'intervista, i creatori Chris Ford (Spider-Man: Homecoming) e Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) hanno presentato la serie TV come un'avventura di formazione:

"La storia narrata vede un gruppo di ragazzini, provenienti da un minuscolo pianeta, che si perde accidentalmente nella galassia. Quindi il loro viaggio sarà incentrato sulla ricerca di casa".

Nel corso degli episodi il gruppo di ragazzini incontrerà un personaggio misterioso che sarà interpretato da Jude Law. L'attore londinese ha parlato del suo personaggio:

"Non posso dire molto. Rappresenta per i bambini qualcuno a cui affidarsi, una sorta di faro per il ritorno verso casa".

Skeleton Crew sarà composta da 8 episodi, di cui non è ancora stata annunciata la data di uscita ufficiale.

Serie TV National Geographic

A Real Bug's Life

A Real Bug’s Life, ispirato al film Disney e Pixar A Bug's Life – Megaminimondo, promette una straordinaria esplorazione nel mondo di nove diversi micro insetti. Gli spettatori saranno immersi in un mondo naturale miniaturizzato in cui queste minuscole creature fanno affidamento su poteri e alleanze straordinarie per affrontare le loro sfide quotidiane.

A Real Bug's Life uscirà su Disney+ il 24 gennaio 2024.

Queens

Queens offre una narrazione unica incentrata sulle potenti leader femminili nelle parti più selvagge del nostro pianeta. Narrata da Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), questa serie TV racconterà una storia di resilienza, sacrificio, amicizia e amore; mette in luce le vite delle matriarche e delle leader, mostrando i loro ruoli nelle diverse società.

Queens uscirà su Disney+ a inizio 2024.

Altre serie TV in arrivo

L’offerta generale di Disney+ è destinata a espandersi in modo significativo nel 2024, presentando una gamma diversificata e accattivante di nuove serie TV.

Shogun

Ambientato nel Giappone del 1600 e ispirato all’omonimo bestseller di James Clavell, lo spettacolo narra dello scontro tra due uomini ambiziosi provenienti da mondi completamente opposti. John Blackthorne (Jaris), un marinaio inglese riesce a sbarcare in Giappone dopo un naufragio. In terra nipponica si scontrerà con Lord Toranaga (Sanada), un daimyo scaltro e potente, minacciato spesso dai suoi rivali politici. A fare da tramite sarà presente Lady Mariko (Anna Sawai), una donna con abilità inestimabili ma con legami familiari disonorevoli che dovrà dimostrare il suo valore e la sua fedeltà.

Shogun uscirà su FX e su Hulu il 27 febbraio 2024.

Feud: Capote vs. The Swans

Un'altra importante aggiunta è Feud: Capote vs. The Swans, il secondo capitolo della pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy.

Basata sul libro bestseller di Laurence Leamer Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, i nuovi episodi saranno presentati in anteprima su Star+ in America Latina e su Disney+ in tutti gli altri territori.

Feud: Capote vs. the Swans - costituita da 8 episodi - vede protagonista Tom Hollander nei panni dell'iconico scrittore Truman Capote, che notoriamente fece amicizia con un gruppo di donne dell'alta società di New York, conosciute come "i cigni". Questo circolo d'élite, interpretato da Naomi Watts (Barbara “Babe” Paley), Diane Lane (Slim Keith), Chloë Sevigny (C.Z. Guest) e Calista Flockhart (Lee Radziwill), rimane intrappolato in una complessa rete di amicizia e tradimento. L'ultimo atto di tradimento di Capote - pubblicare un romanzo sulle loro vite, intitolato Preghiere Esaudite - porta alla disintegrazione di queste relazioni e alla sua tragica caduta.

Feud: Capote vs. The Swans uscirà su Disney+ il 1° febbraio 2024.

Dolce Nero

La piattaforma introduce anche Dolce Nero, un dramma familiare intriso di elementi thriller e ispirato al romanzo bestseller di Charmaine Wilkerson.

Nota nel resto del mondo col titolo di Black Cake, la serie TV vede due fratelli mettere da parte le loro differenze per affrontare la morte della madre e il suo passato nascosto, un'odissea di scoperte che li porta dai Caraibi a Londra alla California e si conclude con la sua famosa torta nera. Nella California di oggi, la morte di Eleanor Bennett lascia un'eredità sconcertante per i suoi due figli, Byron e Benny: una registrazione vocale e una tradizionale torta nera caraibica realizzata con una ricetta di famiglia con una lunga storia. Nel suo messaggio, Eleanor condivide la tumultuosa storia di una giovane nuotatrice testarda che fugge dalla sua isola natale perché sospettata di omicidio. Mentre la storia straziante di Eleanor si svolge, i segreti che ancora nasconde e il mistero di un bambino scomparso da tempo mettono alla prova tutto ciò che i fratelli pensavano di sapere sulla loro famiglia e su se stessi.

Dolce Nero non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Morte e altri Dettagli

Lo spettacolo è incentrato su Imogene Scott (Violett Beane), una delle principali sospettate di un misterioso omicidio, e sulla sua improbabile collaborazione con il più grande detective del mondo, Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin).

Morte e altri Dettagli non ha ancora una data di uscita ufficiale.

We Were the Lucky Ones

La serie limitata è ispirata all'incredibile storia vera di una famiglia ebrea separata all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, determinata a sopravvivere e a riunirsi. Erica Lipez (Julia, The Morning Show) ne è la produttrice esecutiva e showrunner. Thomas Kail ne è il regista e produttore esecutivo produce insieme a Jennifer Todd.

We Were the Lucky Ones non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Interior Chinatown

Interior Chinatown è basata sull'omonimo romanzo vincitore del National Book Award, ed è stata creata da Taika Waititi e Charles Yu.

La serie TV segue la storia di Willis Wu (Jimmy O. Yang), un attore di sottofondo in uno spettacolo poliziesco procedurale chiamato Black and White. Relegato in secondo piano, Willis svolge il suo lavoro sullo schermo, servendo ai tavoli e sognando un mondo oltre Chinatown. Quando diventa inavvertitamente testimone di un crimine, Willis inizia a svelare una rete criminale a Chinatown e, nel frattempo, scopre cosa vuol dire essere sotto i riflettori.

Interior Chinatown non ha ancora una data di uscita ufficiale.

The Artful Dodger

Nell'Australia del 1850, Jack Dawkins, ex chirurgo della marina, si afferma come un giovane chirurgo rispettato nella colonia. Tuttavia, una vecchia conoscenza, Fagin, riemerge, costringendo Jack - un tempo un borseggiatore londinese noto come Artful Dodger - a tornare a una vita criminale. Jack si affeziona alla figlia del governatore, che aspira a diventare un chirurgo. Mentre il passato di Jack si interseca con il presente e le forze esterne mettono a repentaglio i suoi obiettivi, la narrazione si sviluppa, sollevando dubbi sulla possibilità che Jack possa veramente rimodellare la sua vita nella colonia come aveva immaginato.

The Artful Dodger uscirà su Disney+ il 17 gennaio 2024.

Cristóbal Balenciaga

Secondo la descrizione ufficiale, la serie TV "inizia quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l'élite e l'aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi".

Cristóbal Balenciaga uscirà su Disney+ il 19 gennaio 2024.

Camden

Questa docuserie in 4 parti esplora come alcune delle più grandi star della musica siano state cambiate per sempre dall'omonimo quartiere londinese. Nello spettacolo compariranno Dua Lipa, Chris Martin, Pete Doherty, Mark Ronson, Questlove, Little Simz, Nile Rodgers, Boy George, Yungblud, Black Eyed Peas, Jazzie B, Bob Vylan, Chuck D e Sister Bliss.

Secondo la descrizione ufficiale rilasciata da Disney+, "In che modo un piccolo angolo del nord di Londra ha cambiato la musica come la conosciamo noi oggi? Questa serie rivelerà le straordinarie storie, non raccontate, di come le vite e le carriere di molti artisti più iconici si sono state plasmate a Camden. Con l’accesso ad alcune delle più grandi star della musica del mondo, le cui vite sono state cambiate per sempre da questa piccola parte di Londra, questa serie darà finalmente a Camden il riconoscimento che merita su un palcoscenico globale".

Camden non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Shardlake

Shardlake è basata sull'omonima serie di romanzi storici gialli di C. J. Sansom, ambientati durante il regno di Enrico VIII nel XVI secolo. Lo spettacolo è adattato da Stephen Butchard e diretta da Justin Chadwick. Arthur Hughes interpreta Matthew Shardlake, accanto a Sean Bean nei panni di Thomas Cromwell.

Secondo la sinossi, "Durante la dissoluzione dei monasteri nell'era Tudor, Matthew Shardlake viene inviato da Thomas Cromwell per indagare sulla morte di un commissario nella remota città di Scarnsea".

Shardlake non ha ancora una data di uscita ufficiale.

In Vogue

Un'iconica serie senza copione incentrata sul mondo della moda è destinata a fornire un accesso senza precedenti alle intuizioni dei migliori redattori di Vogue. Questa serie promette di essere un'impresa rivoluzionaria, offrendo agli spettatori uno sguardo intimo sul mondo dinamico e spesso sfuggente dell'alta moda. Con alcuni dei nomi più influenti della moda, del cinema e della politica, lo spettacolo sarà un'esplorazione unica dello stile, delle tendenze e del funzionamento interno dell'industria della moda.

In Vogue non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Rivals

Basata sul romanzo del 1988 di Jilly Cooper e ambientata nella fittizia contea inglese del Rutshire, la serie TV è incentrata su una profonda rivalità tra Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) e Lord Tony Baddingham (David Tennant).

Rivals - costituita da 8 episodi - non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Nell – Rinnegata

Nell – Rinnegata è incentrata sulla “brigantessa più famosa dell’Inghilterra del XVIII secolo”. Louisa Harland (Derry Girls) reciterà nel ruolo della protagonista, Nell, ritratta come una giovane donna intelligente e coraggiosa che si ritrova accusata ingiustamente di omicidio, portandola a diventare una famigerata bandita nell'Inghilterra del XVIII secolo.

La trama prende una svolta magica quando uno spirito chiamato Billy Blind (Nick Mohammed, Ted Lasso) appare a Nell, rivelando che il suo destino è molto più grande di quanto avesse mai immaginato.

Nell – Rinnegata uscirà su Disney+ nella primavera del 2024.

Nuove stagioni