Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Tutti i progetti di Lucasfilm presentati sul piccolo schermo finora hanno una caratteristica ben definita: per esempio The Mandalorian è un western spaziale, Andor può essere definito un thriller di spionaggio, mentre Obi-Wan Kenobi, Ahsoka e The Acolyte viaggiano lungo la via della Forza.

L'ultima serie TV presentata alla Star Wars Celebration 2023, Skeleton Crew, è stata definita come una riproposizione de I Goonies nello spazio. In una recente intervista, i creatori Chris Ford (Spider-Man: Homecoming) e Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) hanno presentato lo spettacolo come un'avventura di formazione:

"La storia narrata vede un gruppo di ragazzini, provenienti da un minuscolo pianeta, che si perde accidentalmente nella galassia. Quindi il loro viaggio sarà incentrato sulla ricerca di casa".

Ford ha dichiarato: "Volevamo che fosse molto divertente. Ma ovviamente insieme all’avventura arriva anche il lato negativo, che è il pericolo. E quando i bambini sono in pericolo è ancora più difficile. Quindi abbiamo giocato col pericolo, ma nel complesso volevamo che fosse solo un’avventura divertente".

Watts ha sottolineato l'importanza dell'adattamento a spettatori di tutte le età:

"Quando abbiamo detto a Kathy Kennedy che volevamo ottenere un tono simile ai film di Amblin, che lei ha perfezionato nel corso degli anni, ci disse che non li hanno mai considerati film per bambini. Si dà il caso che riguardino i bambini, una storia di un bambino che parte per un’avventura. Quindi potrebbe essere per chiunque".

Nel corso degli episodi il gruppo di ragazzini incontrerà un personaggio misterioso che sarà interpretato da Jude Law. L'attore londinese ha parlato del suo personaggio:

"Non posso dire molto. Rappresenta per i bambini qualcuno a cui affidarsi, una sorta di faro per il ritorno verso casa".

Law ha infine espresso il suo entusiasmo verso lo spettacolo:

"Sono letteralmente cresciuto con Star Wars. Il motivo per cui ho iniziato a recitare è questo incredibile franchise, fingevo di essere Luke o Chewbacca. Sono grato di essere finalmente nella saga".

Star Wars: Skeleton Crew sarà disponibile entro la fine dell'anno su Disney+ con 8 episodi.

Fonte: Comic Book