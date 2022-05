Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Sebbene fosse stato precedentemente annunciato che il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts avrebbe realizzato una serie di Star Wars annunciata come "un'avventura spaziale del 1980", ora abbiamo appreso maggiori dettagli sul progetto grazie alla Star Wars Celebration: la serie si chiamerà Star Wars: Skeleton Crew, avrà come protagonista Jude Law e le riprese del progetto inizieranno presto, puntando a un'uscita nel 2023.

Watts ha dichiarato: "Questo è uno spettacolo su cui lavoriamo da molto tempo. È la storia di bambini di 10 anni provenienti da un minuscolo pianeta che si perdono nella galassia di Star Wars. È la storia del loro viaggio verso casa". Watts ha inoltre affermato che "i protagonisti sono quattro bambini, ma non è solo per bambini".

Lo spettacolo si svolgerà dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi.

Il titolo di produzione di Skeleton Crew era Grammar Rodeo, tratto dal nome dell'episodio de I Simpson Bart on the Road - in cui Bart, Milhouse, Nelson e Martin noleggiano un'auto, vanno a Knoxville, quindi tentano di tornare a casa. Considerando che Skeleton Crew parla di quattro ragazzi che cercano di tornare a casa, questo titolo di produzione ha sicuramente più senso, ora.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

