Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Secondo alcune voci di corridoio, John Watts sarebbe in trattative per dirigere il nuovo progetto di Star Warsambientato nell'era dell'Alta Repubblica. Watts potrebbe dirigere almeno un episodio di questo prodotto misterioso e, secondo quanto riferito, potrebbe iniziare le riprese molto prima di quanto si pensi.

Il titolo provvisorio di questa nuova produzione è Grammar Rodeo, e la produzione dovrebbe iniziare questa estate a Los Angeles.

Non ci sono molte informazioni su chi potrebbe essere il responsabile della sceneggiatura, ma diverse fonti hanno indicato che lo stesso Jon Favreau potrebbe entrare come produttore esecutivo. Ricordiamo che Favreau è già stato coinvolto in The Mandalorian e The Book of Boba Fett come sceneggiatore e produttore esecutivo, e lo vedremo presto nella produzione esecutiva di Ahsoka, serie attualmente in produzione.

Tornando a Watts, le informazioni trapelate indicano che potrebbe occuparsi della regia di almeno un episodio della nuova serie TV - che potremmo presto vedere sulla piattaforma Disney+. Tutto dipende da quanto spazio trovi all'interno del tuo fitto programma. Dopo l'enorme successo di Spider-Man: No Way Home, Jon Watts dovrà occuparsi de I Fantastici Quattro per i Marvel Studios, Final Destination 6 e un thriller per Apple TV+ con George Clooney e Brad Pitt.

Ma cosa sappiamo di questo inedito prodotto? Purtroppo i dettagli sono ancora scarsi, ma The Illuminerdi ha rivelato che i personaggi principali di questa nuova serie potrebbero avere tra gli 11 e i 12 anni, e che parteciperà anche una persona di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Queste informazioni sono supportate anche dal portale Murphy's Multiverse.

Secondo quanto riferito, le riprese inizieranno in estate ai Manhattan Beach Studios ma non è ancora noto come la serie verrà collocata nell'universo di Star Wars. Grammar Rodeo potrebbe essere ambientata nell'era dell'Alta Repubblica, e sembra che il progetto sia descritto "come una sorta di Stranger Things nello spazio".

Essendoci ancora ben poche conferme è facile viaggiare con la fantasia: per questo ci sono molte già teorie. Secondo alcune, la serie TV seguirà da vicino alcuni dei giovani Jedi Padawan. Speriamo di avere presto altre notizie su questo argomento!