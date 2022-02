Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il mondo di Star Wars è sempre più in evoluzione, e sembra che il prossimo progetto targato Lucasfilm sia basato su High Republic, il periodo storico noto come Alta Repubblica.

Gli eventi dell'Alta Repubblica si svolgono circa 200 anni prima degli eventi dei film di Star Wars.

Il progetto sarebbe curato dagli stessi autori che in questi mesi hanno creato romanzi e dei fumetti ambientati nell'era dell'Alta Repubblica: Charles Soule, Justina Ireland, Daniel José Older, Claudia Gray e Cavan Scott.

La nuova serie live-action per Disney+, sarebbe incentrata su un gruppo di eroi preadolescenti e adolescenti. I dettagli al momento sono scarsi, ma alcune fonti nel web descrivono il nuovo show come una specie di Stranger Things ambientato nella galassia. Per il momento non è stato specificato il punto dello sviluppo in cui si trova il progetto.

L'Era dell'Alta Repubblica sembra essere centrale nei piani della Lucasfilm, difatti sono stati annunciati molti altri prodotti destinati ad espandere quel periodo storico, come il prossimo videogioco: Star Wars: Eclipse.

Fonte: Comic Book