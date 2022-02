Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Abbandonate le bellezze della Scandinavia e gli accesi combattimenti fra vichinghi, Ray Stevenson è pronto per una nuova esperienza nella Galassia lontana lontana creata dalla mente di George Lucas.

L’attore, conosciuto per aver interpretato Barbanera in Black Sails e più recentemente aver prestato il volto ad Othere in Vikings, si è infatti unito al cast di Star Wars: Ahsoka, la serie di prossima uscita su Disney+, che vedrà Rosario Dawson (Luke Cage) tornare a rivestire i panni della Jedi di razza togruta.

Al momento il ruolo che dovrà ricoprire rimane ancora top secret, ma stando a quanto comunicato, il personaggio in questione sarà un villain, anche se non dovrebbe trattarsi del tanto atteso Grand’Ammiraglio Thrawn, che si dice possa fare la sua comparsa all’interno dello show.

Non è la prima incursione di Stevenson all’interno di questo amato franchise: l’interprete infatti si è già trovato a prestare la voce al perfido mandaloriano Gar Saxon, apparso sia nella serie d’animazione Star Wars: The Clone Wars, che in Star Wars: Rebels.

In attesa di conoscere nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che le riprese di Star Wars: Ahsoka dovrebbero iniziare il prossimo mese, con una probabile pubblicazione sul servizio streaming della Casa di Topolino nella prima parte del 2023.

Fonte: Comic Book