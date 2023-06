Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Disney+ ha recentemente svelato un breve teaser trailer di Ahsoka che ne annuncia la data di uscita.

A due mesi dal debutto della serie TV, Rosario Dawson ha già dichiarato il suo intento di tornare già per una seconda stagione:

"Sto continuando a chiedere una nuova stagione. Ci stiamo scherzando su, ma io ci sto credendo perché mi sento come se avessi aiutato Dave Filoni a dare vita a questo ruolo. Quindi sono pronta. Sono emozionata. Sono disposta a farlo. Ho preparato i miei impacchi di ghiaccio per i prossimi capitoli!"

La Padawan ha debuttato in versione live-action in alcuni episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

Ambientato dopo la caduta dell’Impero, lo spettacolo è scritto e diretto da Dave Filoni e segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Oltre a Dawson, nel cast sono presenti Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Eman Esfandi e Lars Mikkelsen.

Ahsoka - composta da 6 episodi - sarà rilasciata il 23 agosto su Disney+.

Fonte: Comic Book