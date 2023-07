Ahsoka: il Trailer Ufficiale della Serie TV in arrivo su Disney+

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I canali ufficiali di Star Wars hanno finalmente condiviso il full trailer di Ahsoka, che rivela finalmente dettagli più sostanziali sulla trama. L'anteprima non solo illustra come i personaggi siano evoluti dai tempi di Star Wars Rebels, ma offre anche la prima visione completa del Grand'ammiraglio Thrawn, il tanto amato antagonista che farà la sua prima apparizione in live-action.

In Star Wars Rebels, Thrawn ha dimostrato la sua pericolosità cercando di annientare l'equipaggio della Nave Fantasma. Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Hera Syndulla, Sabine Wren e Zeb Orrelios non solo hanno contribuito alla lotta dell'Alleanza Ribelle contro l'Impero Galattico, ma hanno anche compreso la minaccia che Thrawn rappresentava in quanto membro di un'oscura organizzazione.

Il nuovo trailer, oltre a confermare che Thrawn è vivo e vegeto, fornisce anche aggiornamenti sui personaggi di Rebels. Hera (Mary Elizabeth Winstead), uno dei migliori piloti dell'Alleanza Ribelle, si afferma come figura di autorità all'interno dell'organizzazione. Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), si scopre, è stata in passato l'apprendista di Ahsoka, sebbene sembra che le due abbiano avuto qualche dissidio.

Ahsoka - composto da 8 episodi - debutterà su Disney+ il 23 agosto.

Fonte: Comic Book