Manca poco meno di due mesi al debutto del prossimo progetto di Star Wars, ma per ingannare l'attesa Disney+ ha in programma di presentare un nuovo sguardo ad Ahsoka all'Essence Festival di New Orleans - che si terrà dal 29 giugno al 3 luglio.

"Disney è orgogliosa di tornare all'Essence Festival of Culture come uno dei principali sponsor e mostrare la magia che accade attraverso i nostri marchi", ha affermato Jill Estorino, presidente e amministratore delegato di Disney Parks International. "Attraverso la narrazione che definisce cultura, esperienze indimenticabili e altro ancora, invitiamo tutti a sperimentare in prima persona 'Il potere della gioia' e i molti modi in cui la creatività, l'innovazione e i contributi della cultura nera si riflettono sulla Disney".

Secondo la sinossi della serie TV, "Ambientato dopo la caduta dell'Impero, Ahsoka segue l'ex Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una nuova minaccia per una galassia vulnerabile. Oltre a Rosario Dawson nel ruolo principale, lo spettacolo è interpretato da Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead come Hera Syndulla, Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno nelle vesti di Shin Hati, Diana Lee Inosanto come Morgan Elsbeth, David Tennant sarà Huyang, Lars Mikkelsen nel ruolo del Grand'ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi nei panni di Ezra Bridger".

Ahsoka - composto da 8 episodi - debutterà su Disney+ il 23 agosto.

