Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 minuti fa

Nelle scorse ore Disney+ ha condiviso un breve teaser di Ahsoka, annunciandone finalmente la data di uscita: il 23 agosto.

L'annuncio è stato dato tramite un recut dei trailer rilasciati in precedenza, intitolato Begin, e la piattaforma ha inoltre rilasciato una sinossi aggiornata della serie TV:

"Ambientato dopo la caduta dell'Impero, Ahsoka segue l'ex Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una nuova minaccia per una galassia vulnerabile. Oltre a Rosario Dawson nel ruolo principale, lo spettacolo è interpretato da Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead come Hera Syndulla, Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno nelle vesti di Shin Hati, Diana Lee Inosanto come Morgan Elsbeth, David Tennant sarà Huyang, Lars Mikkelsen nel ruolo del Grand'ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi nei panni di Ezra Bridger".

Incentrato sull'ex padawan di Anakin Skywalker, lo show - composto da 8 episodi - è scritto e diretto da David Filoni e ambientato cinque anni dopo la caduta dell’Impero Galattico, evento visto in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.