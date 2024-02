Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 febbraio 2024

Dopo tanti anni Hayden Christensen è tornato nei franchise di Star Wars, come interprete di Anakin Skywalker sia in Obi-Wan Kenobi che in Ahsoka.

Intervistato proprio su quest'ultima esperienza, l'attore canadese si è detto molto entusiasta:

"Le scene che ho potuto fare nei panni di Anakin sul set di Ahsoka sono state qualcosa che non sapevo di desiderare. Quando mi stavo preparando a girare Obi-Wan Kenobi, ho iniziato ad approfondire The Clone Wars e l'ho adorato. Ricordo di aver pensato: 'Cavolo, sarebbe fantastico vedere alcune di queste cose in live action'".

Christensen non aveva ancora visto lo show animato, tuttavia ne conosceva la storia da tempo:

"Mi è stato descritto da George Lucas mentre stavamo girando Episodio III, gli eventi che accadevano tra Episodio II e III. Così, quando Dave Filoni e Jon Favreau mi hanno detto che volevano approfondire questo arco di tempo, ho accettato con piacere. E mi è piaciuto molto come è venuto fuori".

L'attore ha concluso commentando il suo ritorno nella serie TV:

"Quando abbiamo finito le riprese dei prequel, ho pensato che il mio viaggio con il mio personaggio fosse concluso. Poter tornare e girare altre scene con Anakin e Darth Vader è stata un'opportunità fantastica. Le scene che ho potuto realizzare con Darth in Obi-Wan Kenobi sono state immense per me. Poter aggiungere un frammento di tessuto connettivo all'oscuro personaggio era qualcosa che valeva la pena fare. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma io sarò sempre pronto a tornare con un grande sorriso".

La produzione della seconda stagione di Ahsoka è iniziata, anche se non è confermato il ritorno di Christensen, che potrebbe riapparire durante dei fashback dell'era di The Clone Wars.

Fonte: Comic Book