Scritto da: Francesca Pizzi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Dopo il grande successo che i personaggi di Ezra Bridger e del Grand’Ammiraglio Thrown hanno riscosso nella serie animata Star Wars Rebels, i fan sperano di rivederli, ma questa volta in carne ed ossa, anche in Star Wars: Ahsoka.

Rosario Dawson l’attrice protagonista che interpreta Ahsoka Tano, ha pubblicato di recente come storia su Instagram lo screenshot di una notizia che vede Mena Massoud e Lars MIkklesen nei panni di Ezra e Thrawn nel cast di Star Wars: Ahsoka, lasciandosi andare a commenti di esultanza: “è la miglior notizia di sempre, non vedo l’ora di rivederli in Ahsoka recitare i miei personaggi preferiti dell’universo di Star Wars”.

Tuttavia, non c’è stato nessun annuncio ufficiale sulla scelta del cast e nessuna conferma da parte dei produttori, perciò al momento potrebbe trattarsi di pura speculazione. Non sappiamo se l’attrice stessa possa essere caduta vittima di un abbaglio!

Fonte: Comic Book