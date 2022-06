Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I Goonies stanno per tornare! Grazie a una nuova partnership tra Disney+, The Donner Company e Amblin Entertainment, l'amato film avrà un remake in formato seriale. La serie TV in uscita non sarà un sequel de I Goonies, ma piuttosto seguirà un gruppo di aspiranti registi mentre cercano di rifare il classico di Richard Donner scena per scena.

La produttrice Gail Berman sta aiutando a guidare il progetto e ne ha parlato in una recente intervista:

"Questa è una collaborazione tra me, Amblin e Lauren Shuler Donner. Quando ero alla Paramount, c'erano questi ragazzi che stavano girando un film su I predatori dell'arca perduta, un remake scena per scena. Lo studio era molto sconvolto all'epoca, io invece ho pensato che fosse un'idea straordinaria, e mi è sempre rimasta in testa. Ho pensato 'come puoi prendere un'idea del genere e trasformarla in una serie TV?'. Avevamo bisogno di uno scrittore eccezionale e di ottimi partner, quindi abbiamo portato l'idea ad Amblin e quei ragazzi l'hanno adorata. Sarah Watson è la nostra creatrice. La serie TV racconta la storia di una città e al suo interno raccontano la storia di un remake scena per scena de I Goonies. Dovevamo andare alla Warner Bros. per chiedere se potevamo avere i diritti. Hanno detto di sì, ovviamente, grazie a Mr. Spielberg e ai Donner. Ora ci stiamo lavorando per Disney+".

Non si conosce ancora una data di debutto per la serie TV ispirata a I Goonies.

Fonte: Comic Book