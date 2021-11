Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo l'annuncio della serie animata X-Men '97, avvenuto durante il Disney+ Day, arriva l'ufficialità riguardo il capo del team di autori e produttori del sequel dell'amato show anni '90, che sarà Beau DeMayo.

Autore e co-produttore della serie TV Netflix The Witcher, nonché sceneggiatore del film spin-off The Witcher: Nightmare of the Wolf, nella sua carriera DeMayo ha lavorato anche alla sceneggiatura di tre stagioni di The Originals, la serie spin-off di The Vampire Diaries.

Al suo fianco, nel team creativo della nuova serie TV Marvel, ci saranno anche Jake Castorena (Justice League Action) e Charley Feldman (The Owl House). Inoltre, il team sarà affiancato dagli showrunner Eric e Julia Lewald e dal regista della serie animata originale Larry Houston.

Il nuovo show riprenderà esattamente dopo la fine dell'originale, nel settembre 1997. L'episodio finale vedeva il professor Charles Xavier gravemente ferito da Henry Peter Gyrich. L'unica speranza di sopravvivenza di Xavier è accettare la proposta della Principessa Lilandra di lasciare la Terra e dirigersi verso l'impero Shi'ar. Gli X-Men allora si uniscono al loro rivale e migliore amico di Xavier, Magneto, per salutare il loro leader durante i suoi ultimi momenti sul pianeta.

La serie animata X-Men '97 sarà disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book