Sono passati quasi tre anni dal debutto di WandaVision, serie TV che ha dato vita allo spin-off Agatha: Darkhold Diaries (precedentemente noto come Agatha: Coven of Chaos) - che vedrà come protagonista Agatha Harkness (Kathryn Hahn) - di cui è stata recentemente condivisa un'anteprima.

La clip rivela i nuovi costumi indossati dalla strega che sembrano aderenti alla versione apparsa nei fumetti. Vediamo inoltre i componenti del cast di supporto Ali Ahn, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Aubrey Plaza e Joe Locke (che dovrebbe interpretare Wiccan).

La trama si focalizzerà sulla potente Agatha Harkness, che è quasi riuscita a sconfiggere Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) nel finale di stagione di WandaVision prima di essere intrappolata a Westview. Agatha e i suoi alleati intraprenderanno un viaggio lungo la Strada delle Streghe, dimensione mistica dell'esistenza che solo gli stregoni sono in grado di percorrere.

Secondo la descrizione ufficiale, "Nel primo episodio, vediamo Agatha liberarsi finalmente dall'incantesimo in cui è rimasta intrappolata. Non vede l'ora di tornare ai suoi vecchi modi omicidi solo per scoprire di essere impotente. L'unica via da seguire per lei è intraprendere una pericolosa ricerca per recuperare i suoi poteri con l'aiuto di uno o due improbabili amici".

Lo spettacolo è scritto e prodotto da Jac Schaeffer insieme a Gandja Monteiro e Rachel Goldberg.

La finestra di rilascio di Agatha: Darkhold Diaries è stata posticipata al mese di ottobre 2024 su Disney+.

