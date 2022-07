Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Lo spettacolo incentrato su Agatha Harkness è attualmente in fase di sviluppo e, a tal proposito, è stato svelato il titolo ufficiale e la finestra di rilascio.

Kathryn Hahn ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in WandaVision nei panni della vicina ficcanaso di Wanda e Visione. Alla fine della serie TV di Disney+ è stato rivelato che Agatha aveva creato molti degli eventi sinistri a cui abbiamo assistito, e stava inoltre indagando su Westview nella speranza di acquisire i poteri di Wanda.

La serie spin-off di WandaVision, annunciata lo scorso novembre, vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo della strega malvagia. La lavorazione è iniziata il mese successivo, con Hahn che aveva firmato un accordo generale con i Marvel Studios per tornare in più progetti, con lo spettacolo che aveva il titolo Agatha: House of Harkness. Hahn e Marvel hanno tenuto le labbra sigillate sul progetto, anche se ora hanno un aggiornamento allettante per i fan.

Pochi mesi dopo che è stato confermato che lo spettacolo era in fase di sviluppo, i Marvel Studios hanno rivelato un nuovo titolo per lo spin-off di WandaVision al Comic-Con: la serie sarà intitolata Agatha: Coven of Chaos, e arriverà su Disney+ nell'inverno 2023.

Fonte: Screen Rant