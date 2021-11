Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

All’inizio di quest’anno i fan della Marvel hanno salutato con gioia la prima serie del MCU ad approdare sul servizio streaming di Disney+: WandaVision, con il suo ardito mix fra atmosfere delle classiche sit-com e l’action dei prodotti supereroistici, ha saputo dare il suo particolare e apprezzato benvenuto alla Fase 4 dei Marvel Studios.

La miniserie ha non solo riportato sullo schermo la potente Wanda (Elizabeth Olsen) e l’amato Visione (Paul Bettany), ma ha presentato anche un paio di personaggi inediti, fra cui Agnes (Kathryn Hahn), la vicina impicciona della coppia, dietro la cui maschera si celava la strega Agatha Harkness.

Dopo un’ardua battaglia, Scarlet Witch è riuscita ad avere la meglio sulla megera, decidendo infine di non liberarsi di lei, ma di intrappolare la sua mente, costringendola ad assumere l’identità del personaggio (quello di Agnes) da lei stessa creato.

Mentre sembra essere certo che una seconda stagione dello show non sia attualmente nei piani dei dirigenti, da tempo si vocifera di un possibile ritorno della fattucchiera nel franchise, e alcuni rumour la vorrebbero protagonista di una serie a lei interamente dedicata.

In merito a tale ipotesi, si è recentemente espressa la stessa Hahn, che, con parole molto vaghe, ha dichiarato:

”Non so se ci sarà uno spin-off di WandaVision, tesoro. Devo essere onesta, tutto quello che posso dire è che amo Agatha e, come sappiamo, alla Marvel può succedere di tutto. Quindi chissà?”.

Come sempre, quando si parla di produzioni legate ai fumetti della Casa delle Idee, la riservatezza è una priorità, quindi non resta che attendere i prossimi sviluppi, certi che nell’atteso sequel cinematografico delle avventure del Mago Supremo, rivedremo almeno Wanda Maximoff.

Fonte: Heroic Hollywood