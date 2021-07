Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 09 giugno 2021

Una prima smentita riguardo una seconda stagione della serie TV di WandaVision era arrivata dal produttore esecutivo Kevin Feige, da poco è arrivata un'ulteriore conferma da parte della star Elizabeth Olsen, che nella - ormai la possiamo definire ufficialmente - miniserie, interpreta la protagonista Scarlet Witch.

Le inequivocabili parole sono state pronunciate durante un'intervista a due, con Kaley Cuoco (volto noto per The Big Bang Theory), realizzata dal noto sito web americano Variety.

Alla domanda "Pensi che farai una seconda stagione di WandaVision?", l'attrice ha immediatamente risposto: "No, no. È sicuramente una serie limitata".

L'attrice ha però scherzato sul fatto che non bisogna mai dire mai, quando si parla di Marvel: "Personaggi che perdono la vita, personaggi che ritornano... Sicuramente però niente bolle in pentola in questo momento".

Di seguito il video pubblicato su Twitter di questo passaggio dell'intervista:

Nel caso ve la foste persa, vi riproponiamo la nostra recensione senza spoiler dei primi due episodi della serie TV Disney.

Fonte: Variety