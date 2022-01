Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Uno dei migliori personaggi provenienti dalle recenti serie TV Disney+ dei Marvel Studios è sicuramente Agatha Harkness, interpretata da Kathryn Hahn. Il personaggio, oltre ad aver sconvolto gli spettatori con una rivelazione a fine spettacolo, ha suscitato nei fan la voglia di vederla ottenere un qualcosa di tutto suo. Per questo, arriverà Agatha: House of Harkness, anche se non sappiamo ancora quando.

Un nuovo rapporto ha suggerito che lo spin-off di WandaVision inizierà la produzione alla fine di ottobre di quest'anno - a condizione che tutto vada secondo i piani.

Al di là del previsto inizio della produzione, sappiamo che sarà Jac Schaeffer (sceneggiatore capo di WandaVision) a scrivere e produrre esecutivamente la serie, che sarà rilasciata esclusivamente su Disney+. Hahn riprenderà ovviamente il suo ruolo di potente strega, che abbiamo visto l'ultima volta intrappolata nel personaggio di Agnes da Wanda (Elizabeth Olsen).

Per quanto riguarda la trama, invece, non se ne conoscono i dettagli, ma l'attrice protagonista ha precedentemente affermato che c'è molto da esplorare:

"Ci sono così tanti aspetti di lei che penso siano affascinanti. Ha toccato così tanti mondi diversi nei fumetti. È una strega secolare e ha visto molto, negli ultimi due secoli ha incontrato esseri e persone diverse, quindi sarebbe un vero spasso da esplorare".

Non si sa ancora se la popolare e accattivante sigla Agatha All Along farà ritorno per Agatha: House of Harkness, ma considerando il successo riscosso le probabilità non sono così basse.

Agatha: House of Harkness non ha ancora una data di uscita.

Fonte: Comic Book