Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In un'intervista Kevin Feige ha anticipato che la star di WandaVision, Kathryn Hahn, tornerà nel Marvel Cinematic Universe come Agatha Harkness - e potrebbe succedere piuttosto presto. WandaVision ha dato il via alla Fase 4 del MCU a gennaio e ha presentato al pubblico Agnes, la chiassosa vicina che alla fine si è rivelata il personaggio dei fumetti, Agatha Harkness. Nei fumetti, Agatha funge da mentore per Wanda Maximoff, ma in occasione della serie l'hanno reinventata come il villain principale.

La serie si è conclusa con Agatha sconfitta, ma Wanda ha deciso di non ucciderla e l'ha invece intrappolata nel personaggio che ha creato per se stessa (prigioniera della sua stessa mente). Con il personaggio rimasto in vita, le possibilità per i Marvel Studios di riportare il personaggio sullo schermo sono molteplici - specialmente perché Agatha è diventata immediatamente un personaggio di spicco.

Di recente Kevin Feige ha affermato che Hahn riprenderà il ruolo di Agatha Harkness e, anche se non ha fornito una data o un progetto specifici, ha anticipato che sarebbe successo presto:

"Un giorno, presto. Vedrete Kathryn Hahn in Knives Out 2, quindi in un progetto totalmente diverso. Ma all'interno dell'MCU, non può arrivare così tanto presto. Mettiamola così".

Questa dichiarazione apre le porte a una serie di possibili progetti in cui il personaggio potrebbe apparire. La risposta ovvia è che il personaggio apparirà insieme alla star di WandaVision, Elizabeth Olsen, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove potrebbe essere un'improbabile alleata della nuova Scarlet Witch e Doctor Strange. Dato che Agatha è viva dal 1693, il personaggio ha vissuto una lunga vita e potrebbe legarsi ai prossimi film di Eternals o in Shang Chi and the Legend of the Ten Rings in piccoli cameo. Il fatto che sia rinchiusa nella sua stessa mente potrebbe essere un concetto divertente da esplorare nel prossimo She-Hulk, dove potrebbero affrontare il fatto che Agatha ha ricevuto una punizione senza processo, e la storia comica di Hahn si adatterebbe perfettamente al tono della serie TV.

Con Agatha come la prima grande villain della Fase 4, potrebbe inserirsi perfettamente nel mondo Marvel. Il personaggio potrebbe essere, inoltre, una specie di sostituta di Scarlet Witch e dar vita ai Dark Avengers. Le possibilità sono quindi molteplici e, dato come il pubblico ha risposto al personaggio dopo WandaVision, è probabile che Agatha Harkness rimarrà per molto tempo nel MCU.

Fonte: Screen Rant