Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Disney+ ha ufficialmente dato il via libera ad Agatha: House of Harkness, uno spin-off di WandaVision in cui Kathryn Hahn riprenderà il suo ruolo.

Jac Schaeffer, che è stato il capo sceneggiatore della serie madre, ricoprirà ancora una volta quel ruolo per House of Harkness. Ulteriori dettagli sulla trama e sul debutto non sono ancora disponibili.

Circolavano già alcune voci secondo cui i Marvel Studios erano al lavoro su un progetto incentrato su Agatha, ma la notizia è stata confermata solo oggi come parte del Disney+ Day, che segna il secondo anniversario della piattaforma di streaming, insieme all'annuncio di uno spin-off di Hawkeye incentrato su Echo e alla pubblicazione delle prime immagini di Moon Knight, She-Hulk e Ms. Marvel.

Fonte: TVLine