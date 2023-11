Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 novembre 2023

Il Marvel Cinematic Universe continua a espandere la sua vasta narrativa con l'imminente rilascio di vari progetti, sia su Disney+ che nei cinema. Il suo metodo di rilascio su Disney+ rappresenta una deviazione dalle precedenti strategie delle serie Marvel, che tendevano a essere settimanali. Questo cambiamento di rotta potrebbe riflettere un esperimento da parte della piattaforma di streaming con diversi formati di rilascio per misurare l'engagement del pubblico e l'efficacia del binge-watching per le produzioni MCU.

Nelle scorse ore è stato condiviso il primo trailer di Echo, che mette in evidenza la connessione profonda tra Maya Lopez/Echo (Alaqua Cox) e Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio). Lo spettacolo promette di esplorare ulteriormente la loro complessa dinamica, che si è già intravista in Hawkeye. Con Sydney Freeland alla regia e come produttrice esecutiva, l'attesa per Echo cresce, soprattutto data l'importanza che la relazione tra Maya e Kingpin avrà nell'arco narrativo della serie TV.

La descrizione di Freeland di Kingpin come una figura paterna sostitutiva per Maya suggerisce che lo show esaminerà in dettaglio come questa relazione abbia influenzato la traiettoria di vita di Maya e la sua ascesa nella criminalità. Questo legame familiare torbido aggiunge un livello di complessità al personaggio di Echo, offrendo spunti per una narrazione ricca di sfumature emotive e moralmente complesse.

Echo debutterà su Disney+ il 10 gennaio 2024.

Fonte: Comic Book