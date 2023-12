Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 dicembre 2023

I Marvel Studios si stanno preparando al rilascio di Echo e, nel frattempo, ne hanno rilasciato una nuova anteprima, evidenziando la natura intensa e grintosa della serie TV.

Il trailer presenta una carrellata di scene avvincenti che coinvolgono sia Echo che il personaggio di Vincent D'Onofrio, Kingpin.

Il video annuncia inoltre che il rilascio dei 5 episodi sarà anticipato al 9 gennaio.

La regista dello spettacolo Sydney Freeland ha rivelato che lo spettacolo approfondisce le battaglie personali di Maya Lopez con i suoi traumi passati:

"Nella sua essenza, Echo è un'esplorazione del trauma. Riguarda il modo in cui lo affrontiamo, come lo gestiamo e il suo impatto su di noi e su coloro che ci circondano. La serie mantiene una prospettiva cruda. Non stiamo parlando di posta in gioco cosmica qui, si tratta del destino di una famiglia. Gli spettatori saranno testimoni dell'emergere di Maya Lopez, così come di un evento cruciale che scuoterà la sua famiglia nel profondo. Questi eventi avranno ripercussioni continue per tutta la serie".

Echo - di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale - uscirà su Disney+ il 9 gennaio 2024, data in cui saranno rilasciati tutti gli episodi.

Fonte: Comic Book