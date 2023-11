Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 05 novembre 2023

Nell'MCU l'introduzione di Maya Lopez, alias Echo, ha aggiunto un altro strato di complessità e sfumature alla narrativa più ampia. In Hawkeye abbiamo visto la sua trasformazione da antagonista determinata a vendicarsi per la morte di suo padre, ad avere una maggiore comprensione delle vere circostanze della sua morte e del ruolo di Wilson Fisk/Kingpin in essa.

Echo sembra voler approfondire la storia di origine di Maya e la sua relazione con Kingpin, una figura che ha avuto un'enorme influenza sulla sua vita. Questo legame rappresenta una dinamica interessante e spesso esplorata nei fumetti, dove Echo è un personaggio che si muove tra essere un villain e un eroe, spesso lottando con conflitti interni e questioni di lealtà.

L'approccio di Sydney Freeland, la regista e produttrice esecutiva del progetto, suggerisce un desiderio di esplorare la natura di Echo come "villain" in un modo che si allinea meglio con il tono e la direzione della narrazione del MCU, piuttosto che aderire strettamente alle sue abilità nei fumetti:

"Volevamo qualcosa che proseguisse la storia di Hawkeye, in cui Echo è stata ritratta come un villain. Quindi devi tenere presente che è un cattivo. Dal punto di vista dei toni e della direzione da prendere volevamo appoggiarci a quello. Il suo potere nei fumetti è che può copiare qualsiasi cosa, qualsiasi movimento, qualunque cosa. È un po' noioso, e vi dirò che nella serie TV non avrà questa caratteristica".

L'indicazione che i poteri di Echo di imitare lo stile di combattimento degli altri potrebbero essere modificati o addirittura omessi nello spettacolo suggerisce un focus su altri aspetti del personaggio e del suo sviluppo.

Rimane da vedere come questi cambiamenti influenzeranno la percezione e il coinvolgimento dei fan con il personaggio, ma la scelta di differenziare le capacità di Echo dalla sua controparte a fumetti è un esempio della libertà creativa che gli showrunner e i creatori possono esercitare all'interno dell'MCU, con l'obiettivo di raccontare storie originali e coinvolgenti.

Echo - di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale - debutterà su Disney+ il 10 gennaio 2024.

Fonte: Comic Book