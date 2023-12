Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 06 dicembre 2023

FX ha annunciato la data di uscita di Feud: Capote vs. The Swans, il secondo capitolo della pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy: la nuova stagione debutterà con i suoi primi 2 episodi mercoledì 31 gennaio 2024 su FX, mentre in Italia arriveranno il giorno successivo su Disney+.

Basata sul libro bestseller di Laurence Leamer Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, i nuovi episodi saranno presentati in anteprima su Star+ in America Latina e su Disney+ in tutti gli altri territori.

Feud: Capote vs. the Swans vede protagonista Tom Hollander nei panni dell'iconico scrittore Truman Capote, che notoriamente fece amicizia con un gruppo di donne dell'alta società di New York, conosciute come "i cigni". Questo circolo d'élite, interpretato da Naomi Watts (Barbara “Babe” Paley), Diane Lane (Slim Keith), Chloë Sevigny (C.Z. Guest) e Calista Flockhart (Lee Radziwill), rimane intrappolato in una complessa rete di amicizia e tradimento. L'ultimo atto di tradimento di Capote - pubblicare un romanzo sulle loro vite, intitolato Preghiere Esaudite - porta alla disintegrazione di queste relazioni e alla sua tragica caduta.

A far parte del cast anche Demi Moore nei panni di Ann "Bang-Bang" Woodward, Molly Ringwald come Joanne Carson, Treat Williams nel ruolo di Bill Paley, Joe Mantello nelle vesti di Jack Dunphy e Russell Tovey nei panni di John O'Shea.

Feud: Capote vs. The Swans uscirà su Disney+ il 1° febbraio 2024 con i primi due episodi, con uno nuovo ogni giovedì fino al 14 marzo.

Fonte: Deadline