Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Alberto San Juan interpreterà uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi nella serie TV di Disney+ Balenciaga (titolo provvisorio).

L’attore madrileno, vincitore di due premi Goya nei film Under the Stars e Sentimental, ha al suo attivo una prolifica carriera teatrale. Fondatore della Animalario Company, ha recitato in opere come Alejandro y Ana e Marat Sade, per le quali è stato nominato come miglior attore.

San Juan così ha dichiarato: "Partecipare a questo progetto è un onore: per il personaggio, la sceneggiatura, i registi e il team in generale. È una sfida per tutti. Come lo è sempre, ma questa volta un po’ di più. È quasi come girare tre film in quattro mesi, in diverse lingue e con un intervallo di alcuni decenni tra l’inizio e la fine. In poche parole: è un’emozione!".

La nuova serie TV è creata, scritta e diretta da Jose Mari Goegana, Jon Garaño e Aitor Arregi, registi del film La Trincea Infinita, vincitore di 13 Premi Goya.

Gli sceneggiatori hanno rivelato: "Non appena Alberto San Juan ha fatto il provino, abbiamo immediatamente capito che avevamo trovato il nostro Cristóbal Balenciaga. Siamo molto orgogliosi di averlo con noi. La sua dedizione e il suo coinvolgimento nel progetto sono totali. È il protagonista assoluto, presente in quasi tutte le scene della serie. Interpreta uno stilista, il che implica imparare a cucire e a maneggiare i tessuti".

Lo show, che si svolge nel periodo che va dalla guerra civile spagnola ai primi anni ‘70, racconta la storia di un uomo che osa sfidare il suo status sociale in quanto figlio di una sarta e di un pescatore. Grazie al suo talento naturale, al lavoro costante e al suo fiuto per gli affari, Cristóbal Balenciaga diventa uno dei più importanti stilisti di moda di tutti i tempi.

Balenciaga (titolo provvisorio), sarà disponibile su Disney+.