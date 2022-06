Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L’azienda della Monsters & Co. è pronta a rimettersi all’opera per rifornire la città di Mostropoli di tutta l’energia necessaria, scaturita dalle risate dei bambini.

Dopo il debutto della prima stagione, avvenuto sul catalogo del servizio streaming di Disney+, giunge l’annuncio che Monsters & Co. La Serie - Lavori in Corso (Monsters at Work), sequel dell’amata pellicola della Pixar del 2001, è stata recentemente rinnovata per un secondo ciclo di episodi.

A darne la conferma è la stessa piattaforma della Casa di Topolino, che ha utilizzato il proprio account Twitter per pubblicare un post e informare così tutti i follower e i fan della serie d’animazione.

Incoming: enough laughter to power all of Monstropolis. 🔋 #MonstersAtWork season 2 is coming to #DisneyPlus in 2023! pic.twitter.com/fg1j8lL5Ov — Disney+ (@disneyplus) June 15, 2022

Lo show, ambientato pochi giorni dopo gli eventi che hanno portato all’arresto del proprietario della fabbrica, Henry J. Waternoose III, vede l’azienda ad un punto di svolta, con Sulley e Mike incaricati di prendere in mano la situazione e favorire il cambiamento della produzione di energia a partire dalle urla dei bambini, in quella veicolata tramite le risate.

In mezzo a questo stato di grande mutamento, Tylor Tuskmon, neo-laureato come spaventatore alla Monsters University, assunto da poco dalla compagnia, si troverà costretto a lavorare con la squadra di manutentori, cercando però in tutti i modi di dimostrare le proprie doti e tentare di assumere l’incarico di comico.

Il debutto della seconda stagione è prevista per il 2023.

Fonte: Comic Book