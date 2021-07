Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 20 giugno 2021

Dopo i due lungometraggi Monsters & Co. e il suo prequel Monsters University, il franchise continua ad espandersi, questa volta con una serie TV: Monsters at Work verrà rilasciata a partire dal 7 luglio sulla piattaforma di streaming Disney+.

La serie, diretta da Stephen J. Anderson, Rob Gibbs, Kate Good, sarà composta da 10 episodi, che usciranno con cadenza settimanale.

Trama

Lo show è ambientato sei mesi dopo la fine del primo film: la centrale elettrica della Monsters & Co. comincia ad utilizzare le risate dei bambini, che generano dieci volte più energia delle loro urla, per alimentare la città di Monstropolis.

Il neo Spaventatore Tylor Tuskmon, laureato con il massimo dei voti alla Monsters University, viene assunto dalla Monsters & Co., solo per scoprire che le sue competenze sono ormai obsolete, dal momento che ora l’obiettivo è far ridere, e non più spaventare; dovrà così reinventarsi come Jokester, e verrà temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT), dove si ritroverà a lavorare con un particolare gruppo di meccanici.

Cast

Tra gli attori che prestano la loro voce ai personaggi della serie troviamo:

Ben Feldman (Tylor Tuskmon), Jhon Goodman (Sulley), Billy Crystal (Mike), Henry Winkler (Fritz, capo di Tylor al MIFT), Mindy Kaling (Val Little, membro entusiasta del MIFT), Alanna Ubach (Cutter), Lucas Neff (Duncan), Bob Peterson (Roze, responsabile dell’archivio pratiche dell’azienda), Jennifer Tilly (Celia, segretaria della Monsters & Co. e fidanzata di Mike).

Trailer

Di seguito, il trailer ufficiale italiano rilasciato da Disney+:

Per tutti gli ultimi aggiornamenti su Monsters at Work, vi rimandiamo alla sezione dedicata.