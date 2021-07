Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 16 giugno 2021

I protagonisti dell'acclamato film di animazione Monster & Co. del 2001 stanno per tornare con una serie TV animata, già annunciata ormai da due anni, dal titolo Monsters at Work.

Dopo la diffusione del primo teaser trailer da parte di Disney+, ecco arrivare il primo trailer completo con la data di debutto.

La nuova narrazione prende vita dalla fine di quelle narrate nel progetto originale ed in questo senso la nuova serie animata diventa una sorta di sequel del film del 2001.

Mike, Sulley e nuovi personaggi sono al centro di questa nuova avventura ambientata a Monstropolis, città la cui energia è alimentata dalle risate dei bambini. Un nuovo giovane mostro viene assunto alla centrale Monsters Inc., è Tylor Tuskmon, laureato con ottimi risultati alla Monsters University ed ha l'ambizione di fare carriera per affiancare i suoi idoli, Sulley e Mike. Tylor è un meccanico e sogna di diventare uno Spaventatore, ma si ritroverà a confrontarsi con una nuova realtà, decisamente meno spaventosa rispetto a quanto si aspettasse.

John Goodman e Billy Cristal torneranno ad essere le voci di Sulley e Mike, mentre Ben Feldman sarà la voce di Tylor Tuskmon. Henry Winkler doppierà Fritz, il boss di Taylor.

Sviluppata e prodotta da Bobs Gannaway, la serie TV animata è supervisionata da Pixar mentre la produzione è affidata a Disney, proprio come progetto pensato per la piattaforma.

Monsters at Work debutterà sulla piattaforma Disney+ il 7 luglio.

Fonte: ComingSoon.net