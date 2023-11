Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 02 novembre 2023

FX ha svelato il trailer di Shogun - serie TV ambientata nel Giappone feudale - che vedrà come protagonisti Cosmo Jarvis (Peaky Blinders) e Hiroyuki Sanada (Bullet Train).

Ambientato nel 1600 e ispirato all’omonimo bestseller di James Clavell, lo spettacolo narra dello scontro tra due uomini ambiziosi provenienti da mondi completamente opposti. John Blackthorne (Jaris), un marinaio inglese riesce a sbarcare in Giappone dopo un naufragio. In terra nipponica si scontrerà con Lord Toranaga (Sanada), un daimyo scaltro e potente, minacciato spesso dai suoi rivali politici. A fare da tramite sarà presente Lady Mariko (Anna Sawai), una donna con abilità inestimabili ma con legami familiari disonorevoli che dovrà dimostrare il suo valore e la sua fedeltà.

I creatori e showrunner sono Justin Marks (Counterpart) e Rachel Kondo, mentre tra i produttori esecutivi figurano Andrew Macdonald, Allon Reich, Michael De Luca e Michaela Clavell.

Sono trascorsi ben 4 anni dall’annuncio che rivelò il capo di FX John Landgraf dichiarando:

"La storia di Shogun ha ammaliato milioni di persone in tutto il mondo quando James Clavell ha pubblicato per la prima volta il suo romanzo più di 40 anni fa. I temi riguardanti un estraneo che entra vivamente in una nuova cultura a lui sconosciuta sono sempre interessanti. Per noi è un onore portare la serie agli spettatori di oggi. Devo ammettere che è stata una grande e ambiziosa produzione, da come non si facevano da tempo".

Il romanzo di Clavell del 1975, era già stato oggetto di una trasposizione televisiva del 1980, interpretata da Richard Chamberlain e Toshiro Mifune, che vinse tre Emmy Awards.

Shogun, composta da 10 episodi, sarà rilasciata a febbraio 2024 su Hulu.

In Italia non è ancora prevista una data di uscita su Disney+.

Fonte: Comic Book